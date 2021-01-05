В марте 2019 года на маленького таркосалинца, водитель такси совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил травмы и долго находился в больнице на лечении. Виновник аварии – водитель такси, привлечен к ответственности.Полицейский Дед Мороз, Снегурочка и сотрудники Госавтоинспекции поздравили пострадавшего в дорожной аварии ребенка и его семью с наступающим Новым годом, подарили сладости, конструкторы и раскраски о Правилах дорожного движения.– Полицейские напомнили всем членам семьи о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, рюкзаках или сумках, а также об использовании детских автокресел при перевозке детей. Дед Мороз пожелал всей семье безопасных дорог, крепкого здоровья, долгих лет жизни, и всего самого доброго в Новом году, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.