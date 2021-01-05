На Ямале завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется убийстве. Трагический инцидент произошел в поселке Тазовский в ночь на 7 ноября 2020 года.Местный житель в ходе совместного распития спиртных напитков в гараже поссорился со своей дальней родственницей. 32-летний мужчина несколько раз выстрелил в женщину из имеющегося у него травматического пистолета. В результате полученных ранений в область головы и живота женщина потеряла сознание.– Обвиняемый вытащил тело пострадавшей из гаража и закидал его снегом. Под утро женщину обнаружили прохожие, которые и вызвали ей скорую помощь. Потерпевшая скончалась от полученных ранений в медицинском учреждении, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ямалу.В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Тазовского района обвинительным заключением направлено в суд.