Ямальские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели местной жительницы. Местную жительницу убили.– По предварительным данным, 3 января 2021 года в селе Сеяха Ямальского района в балке обнаружено тело 41-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ЯНАО.В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства гибели женщины. Проводятся следственные мероприятия с целью установления лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.