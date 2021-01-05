На Ямале создали раскраску, которая знакомит детей дошкольного и младшего школьного возраста с округом. Изюминка издания - использование технологии AR. Через приложение на смартфоне можно «включить» и «оживить» текст, увидеть трёхмерные объекты.– Во время презентаций мы знакомим потенциальных переселенцев с климатическими, социально-экономическими особенностями нашего края. Традиционно информационные материалы ориентированы на взрослых, но к нам переезжают семьи, где есть дети. Чтобы заинтересовать их, и были разработаны эти раскраски. Там в игровой форме ребята соотечественников ещё до переезда узнают об основных достопримечательностях, флоре и фауне, полезных ископаемых Ямала, – рассказала заместитель директора департамента внешних связей Евгения Барышникова.В ведомстве считают такой способ презентации региона инструментом народной дипломатии, а также возможностью укрепления позитивного имиджа Ямала за рубежом.