В поселке Тазовский пожарные тушили огонь в доме. Инцидент произошел сегодня, 4 января.– В 10.11 по местному времени в Тазовском районе, в поселке Тазовский, на улице Пушкина произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В 10.33 пожар был ликвидирован, – рассказали в пресс-службе Главого управления МЧС по ЯНАО.В тушении пожара были задействованы 17 человек личного состава и 3 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО. Огнем повреждена комната в одной из квартир дома на площади 15 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.