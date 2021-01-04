Печное отопление в условиях ямальской зимы – это не только источник комфорта и тепла, но и одна из самых распространенных причин пожара. Особенно заметно статистику дополняют печные пожары в праздничные дни, когда люди топят бани, отдыхают, теряя зачастую элементарную бдительность.По словам спасателей, зачастую печной пожар возникает ночью. Оставленные без присмотра печи продолжают топиться, в слабых местах образуются прогары, что и служит причиной возгорания. Обнаруживаются такие пожары с большим опозданием, когда огонь набирает силу и становится очевидным.– Во избежание пожаров от печного отопления, специалисты призывают жителей Ямала не забывать о правилах эксплуатации печей. Следите за печами и дымоходами. Своевременно чистите и ремонтируйте. Белите и заделывайте трещины на печи сразу, как только они появляются. Ремонт и кладку печей доверяйте только лицам и организациям, имеющим лицензию на проведение таких работ. Перед топкой необходимо разместить металлический лист размерами не менее 50 на 70 см, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по ЯНАО.