Ямальские следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемой в невыплате более двух месяцев заработной платы из корыстной заинтересованности.По данным следствия, в городе Тарко-Сале директор ООО «Легос» достоверно зная о том, что на счетах коммерческой организации имеются достаточно денег, с сентября по февраль 2020 года полностью не выплачивала потерпевшей причитающиеся ей заработную плату и иные установленные законом выплаты.– Общая сумма задолженности составила 807 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ЯНАО.Одновременно с вышеперечисленными мерами, следствием принимаются меры по установлению имущества должника, с целью возмещения образовавшейся задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.