На Ямале с сегодняшнего дня, 4 января, переводят в резерв 242 койки для больных коронавирусом. Медики заявляют о стабилизации ситуации с заболеваемостью, но пока с отсторожностью.– 20 коек будут законсервированы в Надымской районной больнице, 97 – в Новоуренгойской, 22 койки в Салехардской окружной больнице, 40 – в Ноябрьской горбольнице, 6 коек сокращаются в Красноселькупе, по 10 – в Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко, 20 в Губкинском, 7 – в Мужевской больнице. Койки, переводимые в резерв, в любой момент можно вновь ввести в строй. На сегодняшний день резерв свободного коечного фонда на Ямале составляет 41 процент, – рассказали в пресс-службе Правительства ЯНАО.Больницы и поликлиники Ямала усилены на период праздничных выходных. В непрерывном режиме работают службы неотложной помощи, специалисты инфекционного профиля, прививочные пункты, лаборатории, рентгенологическая служба. Плановая помощь оказывается по утвержденному в медучреждениях графику.