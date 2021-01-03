На Ямале стартовал традиционный фотоконкурс «Мои здоровые каникулы - 2021».Для участия всем желающим необходимо весело и с пользой провести время, выбрав лыжи, коньки, санки, «ватрушки», снежки, горки и другие зимние забавы. Далее необходимо заснять моменты на фотоаппарат, выложив снимки в специальный альбом в соцсети ВКонтакте.Правила конкурса:- сделайте репост записи на свою страницу и закрепите до 24 января;- запечатлите яркие моменты на фото;- разместите снимок в альбоме «Мои здоровые каникулы-2021». На конкурс можно подать один снимок от участника;- сопроводите фото кратким описанием или комментарием;- не забудьте указать свое имя и фамилию;- работы принимаются с 1 по 24 января. После все фотографии будут выложены в ленту для голосования, которое и определит имена трех победителей;Отметим, что комиссия центра оставляет за собой право выбрать дополнительного финалиста за высокую художественную ценность фотоработы или особо активное продвижение ЗОЖ.Заметим, что здоровые каникулы - это не только зимние забавы на свежем воздухе. Это и ныряние в сугроб после жаркой баньки, и тихие семейные вечера с чашечкой травяного чая и кусочком яблочного пирога, и настольные игры с детворой, и совместное приготовление вкусных и полезных блюд...Одним словом, здоровые каникулы - это все, что благотворно влияет на состояние тела и духа, все, что объединяет родных людей, продлевая и наполняя позитивом нашу жизнь.