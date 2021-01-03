Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, курирующий вопросы безопасности, прибыл в Новый Уренгой с рабочей поездкой. Вместе с первым замглавы администрации города Виктором Пузановым, он побывал в Единой диспетчерской службе, оценил готовность сил и средств к реагированию на ЧС в период новогодних праздников, а также пообщался с сотрудниками.В свою очередь Аркадий Бессонов обратил внимание на то, что январь в Арктическом регионе будет холодным и снежным, средняя месячная температура воздуха составит минус 25-28 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса, поэтому важно обеспечить бесперебойную работу котельных, кроме того, пристальное внимание уделяется готовности функционирования социально значимых объектов.Также заместитель губернатора оценил работу котельной «Уренгойтеплогенерация - 1», которая обеспечивает теплом и горячей водой большую часть Нового Уренгоя, далее он побывал в производственных помещениях, где пожелал работникам общества безаварийной и спокойной работы в праздники.Также Аркадий Бессонов посетил район Коротчаево.Напоминаем, о возникновении нештатных ситуаций, связанных с работой теплосетей и канализации, необходимо сообщить в аварийную службу управляющей организации, а также в ЕДДС по телефону 112.