На Ямале многодетные семьи освободили от уплаты транспортного налога независимо от мощности двигателя автомобиля.Инициаторами изменений выступили сами жители округа, которые направили обращения в правительство и Законодательное Собрание региона. Напоминаем, что ранее от уплаты транспортного налога на автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил освобождался лишь один из родителей в семье с тремя и более детьми.Кроме того, от уплаты налога в отношении отдельных транспортных средств освобождены пенсионеры, инвалиды, члены семей, воспитывающие ребенка-инвалида, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, а также иные категории граждан.