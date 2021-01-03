На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 162 человека, с начала периода - 32 603.Из общего числа болеющих госпитализировано 595 жителей, 52 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ, один - скончался. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 338 человек.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 50-летнего мужчины из Ноябрьска.Кроме того, за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 100 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 154 заражения COVID-19.Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 21, Пуровском районе - 20 и Ноябрьске - 19.Далее идут: Губкинский - 17, Новый Уренгой - 16 и Тазовский район - 14.Замыкают список: Салехард - 13, Муравленко и Ямальский район - 10, Лабытнанги - 9, Приуральский район - 3, Шурышкарский район - 2.Всего в регионе было проведено 963 теста в 23 лабораториях.Излечился от коронавируса 201 человек, за весь период - 25 472.В России на сегодняшний день зарегистрировано 24 150 человек с COVID-19, с начала периода - 3 236 787. Выздоровевших - 19 847, за весь период - 2 618 882. Умерших - 504, с начала периода - 58 506.