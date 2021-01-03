Жители Нового Уренгоя крайне недовольны вывозом мусора в новогодние праздники. Для решения проблемы они обратились к главе города Андрею Воронову.-Получаю много сообщении от горожан по поводу мусора, который не вывозят. Полные мусорные контейнеры и контейнерные площадки, мусор у подъездов. Выехали с коллегами по тем адресам, которые вы присылаете мне в direkt. Картина, конечно, не радует. Праздники и мороз - не повод не работать. Значит, нужно увеличить темп и количество выездов сразу после того, как погода позволит. Город должен быть чистым, - написал градоначальник в своем Instagram.Также он рассказал, что управляющим компаниям и регоператору нужно синхронизировать действия. Часто встречаются пустые контейнеры, но рядом все в крупногабаритном мусоре. Контролировать данную ситуацию будет первый заместитель Виктор Пузанов.