Пуровский следственный отдел, находящийся в Губкинском, завершил расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, один из которых неоднократно судим. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия).Было установлено, что с сентября по 11 октября 2020 года двое губкинцев 1997 и 1999 годов рождения, действуя по предварительному сговору, а также используя малозначительный повод, требовали от 17-летнего юноши - студента Муравленковского многопрофильного колледжа, 60 тысяч рублей. При этом мужчины неоднократно угрожали парню убийством, не стесняясь применять насилие. После того как о происходящем стало известно отцу потерпевшего, семья обратилась за помощью в правоохранительные органы.В ходе предварительного следствия в отношении ранее судимого мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго обвиняемого - домашний арест.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.