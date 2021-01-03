Пуровским межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту обнаружения тела местного жителя при тушении пожара.По предварительным данным, 1 января около 6 часов утра в Тарко-Сале загорелась баня, находящаяся на территории частного дома. Когда огонь был ликвидирован, спасатели нашли тело мужчины 1981 года рождения с множественными термическими повреждениями.-В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Предварительная причина возгорания - неисправность электропроводки, - сообщили в управлении.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.