Накануне праздников волонтеры-медики и Салехардский центр молодежи объявили о старте акции, призванной порадовать жителей тундры. Как оказалось, инициатива получила отклик у большинства северян. В итоге первые 15 семей из числа КМНС Приуральского и Ямальского районов получили новогодние подарки.Самую большую посылку весом в 23 килограмма собрали в Ноябрьске. Вскоре она будет отправлена тундровикам из Нового Порта и Яр-Сале. Внутри - крупы, сахар, конфеты, карандаши, краски и альбомы, детские книжки, игрушки и наборы для вышивки. Доставляют подарки активисты на снегоходах и вездеходах.-Мы принимаем от ямальцев игрушки, раскраски, краски, детскую одежду. Формируем из принесенных предметов наборы, а затем будем доставлять подарки ребятам прямиком в тундру. Подключим наших волонтеров на снегоходах, оперативно отработаем все, - рассказала региональный координатор ямальских волонтеров-медиков Милана Зандукаева.В акции уже приняли участие жители Салехарда, Ноябрьска, Губкинского и Муравленко. Всего планируется порадовать более 30 семей.Сбор продлится еще две недели. Присоединиться к акции могут все желающие. О том, что, куда и когда можно принести, готовы рассказать волонтеры.