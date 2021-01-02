С сегодняшнего дня, 2 января, в ЯНАО начал работать закон о тишине. Подробности приводит оперативный региональный штаб.Теперь нельзя шуметь: в будни с 22:00 до 08:00, в субботу, воскресенье и нерабочие дни с 22:00 до 10:00, каждый день с 13:00 до 15:00.Также добавим, что жителей ЯНАО призвали поддержать ямальского комара.- Друзья, идет голосование за самый необычный памятник России. Ноябрьский комар пока на втором месте, - сообщили в ямальском оперштабе.Отмечается, что от победы комара отделяет совсем немного. Голосовать можно по ссылке.