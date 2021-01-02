Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 2 января 2021 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 168 человек, с начала периода – 32 441.Также известно, что 197 человек выздоровело, а за весь период – 25 271. Сейчас 596 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 54 пациента – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 18 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ, 773 теста провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 219 486).За сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 092). Кроме того, 159 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 27 349): Новый Уренгой – 19 (за весь период – 5650), Ноябрьск – 22 (за весь период – 3683), Салехард – 11 (за весь период – 3022), Надымский район – 20 (за весь период – 2843), Пуровский район – 19 (за весь период – 2757), Муравленко – 13 (за весь период – 2414), Губкинский – 18 (за весь период – 2293), Лабытнанги – 9 (за весь период – 1655), Тазовский район – 7 (за весь период – 1001), Ямальский район – 11 (за весь период – 722), Приуральский район – 4 (за весь период – 690), Шурышкарский район – 1 (весь период – 333), Красноселькупский район – 5 (за весь период – 286).По данным по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, к сожалению, есть и один детальный случай: Новый Уренгой, мужчина, 64 года.За последние сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 447 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 897 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 212 637 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исхода, выздоровело 2 599 035 человек.