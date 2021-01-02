На зимнике в первый день нового года произошло ЧП. Бульдозер на зимнике Сабетта — Бованенково «пошел на дно». Сообщение об этом появилось 1 января в Telegram-канале «Заполярные будни».«Развилка Р207/Р208, зимник Сабетта — Бованенково, наши дни. Так хватко и надежно притопить самый тяжелый бульдозер Ямала — надо быть успешным и удачливым», — подписали фото затонувшей техники авторы Telegram-канала.О состоянии водителя бульдозера ничего не сообщается. Спецслужбы пока не прокомментировали данную ситуацию.Напоминаем, что за несколько часов до Нового года в Ноябрьске произошла серьезная авария. Несчастье случилось под Новый год в Ноябрьске: столкнулись «Лексус» и «Ниссан», авария унесла жизнь одного из пассажиров. Водитель «Лексуса» вылетел на встречку, не справившись с управлением, и врезался в «Ниссан». Пассажир «Лексуса» погиб на месте, водителя госпитализировали.