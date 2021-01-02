Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО, поздравил ямальцев с Новым Годом и призвал провести новогодние каникулы с пользой для здоровья.- Друзья, все на спорт! Праздники не только для дивана,- написал Артюхов в Instagram.Также, видеопост глава Ямала опубликовал и в своём аккаунте социальной сети ВКонтакте 1 января.Помимо этого Дмитрий Артюхов поделился перечнем новых спорткомплексов , которые распахнули свои двери для спортсменов в 2020 году.- Знаю точно: ямальцы любят спорт. Будем впредь создавать все условия для того, чтобы у нас в округе заниматься мог каждый. Желаю всем воли к победе и спортивных успехов в новом году! - написал в своем аккаунте губернатор.В подтверждении своего призыва в социальных сетях, губернатор посетил тренировку в центре единоборств «Северный характер», которая прошла 1 января.Спортивный комплекс «Северный характер» открылся в феврале 2020 года в Салехарде. Это первый на Ямале спортивный объект, в котором развивается более 15 спортивных направлений: бокс, тхэквондо, самбо, вольная борьба, ММА, кроссфит, воркаут, спортивная аэробика, фитнес, йога и другие виды спорта.