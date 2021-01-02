Сегодня, 2 января, на Ямале синоптики прогнозируют северо-восточный ветер 3-8 м/с, переменную облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью охладеет до -37... -41 градусов. Днем -37... -40 градусов.Салехард: -37 градусов, преимущественно ясно, штиль.Лабытнанги: -35 градусов, преимущественно ясно, штиль.Новый Уренгой: -39 градусов, ясно, ветер восточный 4 м/с, временами до 6-9 м/с.Губкинский: -37 градусов, ясно, ветер слабый, северо-восточный 4 м/с.Тарко-Сале: -36 градуса, ясно, ветер тихий, восточный 3-4 м/с.Надым: -40 градусов, ясно, ветер восточный 3-4 м/с.Ноябрьск: -36 градусов, ясно, ветер слабый, северный 3 м/с.Муравленко: -40 градусов, ясно, ветер северо-восточный 4 м/с.На Руси этот день посвящался отчиму дому, в котором человек родился и вырос. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.Также, 2 января, считался «яблочным днем». В этот день нужно было очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду на последний летний месяц - августа.По народным приметам, ребенок, родившийся в Игнатьев день, будет тесно привязан к дому и семье. Встретиться и пообщаться в этот день с семьей считается хорошим делом для всех.