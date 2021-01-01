Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 1 января 2021 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 167 человек, с начала периода – 32 273.Сегодня оперативный штаб Ямала сообщил о двух летальных случаях. Накануне Нового года не стало 79-летнего мужчины и 68-летней женщины. За минувшие сутки оперштаб доложил о 167 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 32 273). 231 человек выздоровело (за весь период – 25 074).К 1 января 2021 года на госпитализации с COVID-19 и внебольничными пневмониями остаются 588 пациентов, 52 из них – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, 17 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.В 23 лабораториях округа медики провели 2 585 тестов (за весь период – 1 218 713). За сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 083) и 156 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 27 190).В Новом Уренгое зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом (за весь период – 5631), в Ноябрьске – 20 (за весь период – 3661), в Салехарде – 16 (за весь период – 3011). В Надымском районе – 19 (за весь период – 2823), в Пуровском – 21 (за весь период – 2738), в Муравленко – 13 (за весь период – 2401), в Губкинском – 14 (за весь период – 2275), в Лабытнанги – 11 (за весь период – 1646). В Тазовском районе медики обнаружили восемь ковид-положительных (за весь период – 994), в Ямальском заболели шесть человек (за весь период – 711), в Приуральском тоже шесть (за весь период – 686), в Шурышкарском заразилось четверо (весь период – 332), в Красноселькупском двое (за весь период – 281).За последние сутки в России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 536 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 25 798 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 186 336 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 57 555 летальных исходов, выздоровело 2 580 138 человек.