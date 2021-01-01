Вес первого новорожденного в 2021 году ямальца 3 840 граммов, рост 58 сантиметров. Мальчик родился 1 января в 2:10. Всего в новогоднюю ночь в перинатальных центрах округа появились на свет пять малышей, сообщает департамент здравоохранения Ямала.Новорожденные ямальцы 1 января 2021 года появились на свет в Салехардской окружной больнице у мамы из Лабытнанги, в Надыме, Ноябрьске, Яр-Сале.– В ближайшие часы готовятся стать мамами еще две женщины – в Салехарде и Тазовском районе, – сообщает окружной департамент здравоохранения. – В 2020 году на Ямале появился на свет 7051 ребенок.Дополним, по естественному приросту населения среди областей УрФО Ямал занимает четвертое место. В новогоднюю ночь в округе 890 медиков провели на работе. Помощь ямальцам также оказывали экипажи четырех вертолетов.