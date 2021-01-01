Несчастье случилось под Новый год в Ноябрьске: столкнулись «Лексус» и «Ниссан», авария унесла жизнь одного из пассажиров. Смертельное ДТП произошло на ул. Ямальская вечером 31 декабря. Водитель «Лексуса» вылетел на встречку, не справившись с управлением, и врезался в «Ниссан». Пассажир «Лексуса» погиб на месте, водителя госпитализировали.Также 31 декабря, но уже утром на 995 км автодороги Сургут – Салехард в Надымском районе водитель «ВАЗа» не учел возможности авто и дорожные и метеорологические условия, это стало причиной наезда на стоящий «КАМАЗ». Водитель «ВАЗа» и несовершеннолетний пассажир травмированы.В Новом Уренгое на перекрестке Центральной Магистрали и улицы Ватолина 31 декабря ближе к полудню водитель «Рено» при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Кадилаку». Машины столкнулись, от удара «Кадилак» по инерции отбросило на полосу встречного движения, где автомобиль угодил в «Мазду». В результате ДТП водитель и пассажир «Мазды» получили травмы.Госавтоинспекция Ямала сообщает, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых, погиб один человек, пятеро травмировано, в их числе один ребенок.– С начала 2020 года на ямальских дорогах в 4 898 зарегистрированных ДТП, погибли 50 человек и 470 травмированы, в их числе 40 детей, – подчеркивает Госавтоинспекция Ямала.