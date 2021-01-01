Кинотеатр «Север» на 200 мест готовится к открытию в селе Мужи Шурышкарского района. Учреждение культуры открывают на базе центра досуга и народного творчества в рамках реализации нацпроекта «Культура».Специалисты уже установили проектор, экран, колонки и другое оборудование, подключили и протестировали профессиональную технику.Кстати, назвать кинотеатр жители решили «Север». Управление культуры и молодежной политики района организовало опрос, в результате шурышкарцы выбрали название для учреждения.