Сегодня, 1 января, на Ямале синоптики прогнозируют северо-восточный ветер 3-8 м/с, переменную облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью охладеет до -34… -39 градусов, при прояснениях до -44 градусов. Днем -30… -35 градусов, местами до -40 градусов.Салехард: -35 градусов, преимущественно ясно, штиль.Лабытнанги: -35 градусов, преимущественно ясно, штиль.Новый Уренгой: -36 градусов, ясно, ветер слабый, восточный 4 м/с.Губкинский: -36 градусов, ясно, ветер слабый, северо-восточный 4 м/с.Тарко-Сале: -34 градуса, ясно, ветер тихий, восточный 1 м/с.Надым: -37 градусов, ясно, ветер полный штиль.Ноябрьск: -39 градусов, ясно, ветер слабый, северный 3 м/с.Муравленко: -39 градусов, ясно, ветер северо-восточный 4 м/с.1 января на Руси отмечался Ильи Муромца. В этот день гадают: очищают 12 луковиц от верхних чешуек, насыпают на каждую луковицу по кучке соли и кладут их на ночь на печь. На какой луковице за ночь соль повлажнеет, такой по счету месяц будет дождливый. Или вынимали из луковиц 12 чашечек, насыпали в них соль и ставили на окно в ночь под Новый год. Как влажнела соль или нет, тот месяц будет влажный, дождливый или сухой.В этот день русская православная церковь также поминает святого Илью Муромца, мощи которого покоятся в катакомбах Киево-Печерской лавры. По свидетельству Кальнофойского, монаха Киево-Печерской лавры, жившего в 17 веке, Илья Муромец жил за 450 лет до него, то есть в 12 веке.