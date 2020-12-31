Две жизни роженицы и ее новорожденного малыша отвоевали врачи Центральной городской больницы Ноябрьска. Женщину привезли на 28 неделе беременности на экстренную операцию 27 декабря. В приемное отделение пациентка поступила с острой болью в животе, а на операции врачи обнаружили вросшую плаценту и два литра крови в животе.Как выяснил «Ноябрьск 24», медики провели органосохраняющую операцию. Над спасением жизней трудились хирург, акушеры-гинекологи, операционная сестры под руководством замглавврача по акушерству и гинекологии Арсена Арутюнянца.– Родился живой малыш, который сразу был передан под крыло неонатологов-реаниматологов. Общая кровопотеря составила 4500 мл. Благодаря слаженной работе анестезиологов-реаниматологов возможных осложнений при такой кровопотере удалось избежать. Большая часть крови пациентки была возвращена аппаратом для аутотрансфузии, – рассказали в перинатальном центре Ноябрьска.