Администрация Шурышкарского района приняла решение отменить вертолетные перевозки с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года. Вертолеты не будут транспортировать пассажиров из-за невостребованности маршрута.Об отмене вертолетных перевозок из Мужей стало известно накануне, 30 декабря.– 31 декабря в Шурышкарском районе отменены пассажирские вертолетные перевозки. Возобновление рейсов ожидается 4 января, – объявила администрация Шурышкарского района.В праздники услуга не пользуется спросом, пояснили причину специалисты.