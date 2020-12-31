Поликлиники, лаборатории, кабинеты КТ и рентгенографии, call-центры и горячие линии Ямала в новогодние дни будут работать круглосуточно. Кроме того, в регионе максимально усилена работа скорой медицинской помощи в праздничные каникулы. Вся экстренная и неотложная помощь будет оказываться гражданам в полном объеме в режиме 24/7, заверило правительство ЯНАО.Стационары медицинских организаций будут принимать пациентов для госпитализации в случае необходимости. В округе сформирован достаточный резерв коек для лечения пациентов хирургического, сосудистого, травматологического профилей и пациентов с COVID-19.Плановая помощь в поликлиниках и стационарах будет оказываться жителям в зависимости от графика работы медицинской организации. По специальному графику будет работать прививочный кабинет.Поликлиники, которые работают пять дней в неделю, будут планово принимать пациентов 2, 5 и 8 января. Это Салехардская окружная клиническая больница, Ямальский окружной противотуберкулезный диспансер, Новоуренгойский ПНД, городская больница Муравленко, а также Мужевская, Красноселькупская, Аксарковская, Яр-Салинская центральные районные больницы.Медицинские организации, работающие шесть дней в неделю, плановую помощь в условиях поликлиники будут оказывать 3 и 6 января. В таком режиме работают Губкинская, Лабытнангская городские больницы, Новоуренгойская центральная городская больница, окружной и Ноябрьский ПНД, Тазовская, Тарко-Салинская, Надымская центральные районные больницы.Стоматологии Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя будут принимать пациентов для оказания неотложной помощи каждый день.Выдача льготных лекарственных препаратов будет производиться ежедневно. За лицами, состоящими на диспансерном учёте, будет установлено наблюдение.С графиком работы поликлиник можно ознакомиться на официальных сайтах медицинских организаций.