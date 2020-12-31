Сегодня, 31 декабря, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах возможна изморозь. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/с. Ночью до 30… 35 градусов мороза, днем синоптики обещают -25… -30 градусов, местами до -35 градусов.Салехард: -34 градуса, ясно, штиль.Лабытнанги: -34 градуса, ясно, штиль.Новый Уренгой: -31 градус, ясно, ветер слабый, восточный 4 м/с.Губкинский: -31 градус, ясно, ветер слабый, северо-восточный 4 м/с.Тарко-Сале: -30 градусов, ясно, ветер тихий, восточный 1 м/с.Надым: -36 градусов, ясно, ветер полный штиль.Ноябрьск: -34 градуса, облачно, ветер слабый, северный 3 м/с.Муравленко: -34 градуса, преимущественно ясно, ветер слабый, северо-восточный 4 м/с.Сегодня, 31 декабря, по старому стилю день памяти святителя Модеста. На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под гадающим застучит – его ждет смерть, если зазвенит – свадьба, а если послышится молотьба – будет богатым.Вечером в этот день брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.