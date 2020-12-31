Привлекательная внешность – это уверенность в себе, что само по себе является залогом успеха человека во всех сферах жизни. Современный темп жизнь диктует завышенные требования, которым каждый стремится соответствовать.Особенно это касается представительниц прекрасного пола, которые в погоне за красотой все чаще прибегают к различным омолаживающим процедурам, в том числе к пластической хирургии. И если ранее она воспринималась как инструмент борьбы с возрастными проявлениями, то сегодня – это все чаще возможность исправить несовершенства внешности, как считают пациенты. По мнению пластического хирурга медицинского центра охраны здоровья семьи «МироМед» Гайка Нерсисяна, пластическая хирургия сейчас – доступный способ обретения внутренней гармонии за счет корректировки внешнего облика.- Синдром советской домохозяйки уходит на задний план. Многие современные девушки относятся критично к себе и к своей внешности. Они стремятся обрести правильный баланс, когда их удовлетворяет собственный внешний облик – присутствует внутренняя гармония. Мы помогаем достичь желаемого эффекта. Преображение помогает девушкам победить стресс и депрессию. Пациентки начинают чувствовать себя лучше, следовательно, и организм в целом.- Вопрос, в каком возрасте можно делать ту или иную операцию, самый распространенный в нашей практике. Пластические операции не имеют возрастных цензоров. Нижний порог – 18 лет. Достигнув совершеннолетия, девушка уже может смело записываться на прием к специалисту. В остальных случаях все зависит от состояния человека, его здоровья.Так, нередки случаи, когда у пациенток в 50 лет отсутствуют показания к проведению той или иной пластической операции. При этом в 35 лет возрастные изменения могут быть настолько ярко выражены, что требуют хирургического вмешательства и коррекции. Все эти моменты позволяет выяснить первичная консультация специалиста.- Главное понимать, что любой первичный прием – серьезное начало того пути, который должна пройти девушка. Если планируется минимальное хирургическое вмешательство, достаточно 20 минут, чтобы объяснить все показания и противопоказания к проведению операции с учетом исходных данных человека. Если более масштабная, когда нужно сделать целый комплекс коррекционных мероприятий – маммопластику, абдоминопластику, липосакцию поясницы, спины или других зон – консультация может доходить до часа. Если доктор за пять минут пытается все объяснить – это несерьезно.Не менее важную роль в достижении желаемого результата играет и реабилитация после операции. Не случайно среди хирургов бытует убеждение, что операция – это только 50 процентов успехов, еще 50 – реабилитация. Именно поэтому в «МироМеде» этому направлению уделяется самое серьезное внимание. Более того, по уровню оказания услуг центр давно успешно конкурирует с европейскими клиниками и даже по некоторым параметрам опережает зарубежных коллег.- Реабилитационный период при операциях разный. Он может длиться от двух недель до полугода. В нашей клинике есть все, чтобы получить тот результат, к которому мы стремимся. Пациентки могут находиться в стационере от 5 до 7 суток. Если девушка приехала из другого города или просто хочет дольше быть под наблюдением врачей, никто эй в этом не откажет. Она может получать полноценный медицинский уход ровно столько, сколько пожелает.По словам Гайка Жораевича, успешная операция – победа самого хирурга, а врачи всегда хотят победить и по-детски радуются за своих пациентов, добившись желаемого результата. Лучшая награда – фотографии счастливых и благодарных пациентов, которые и спустя многие годы остаются довольны своим внешним видом.