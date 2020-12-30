На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 171 человека, с начала периода - 31 938.Из общего числа болеющих госпитализировано 717 жителей, 53 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 18 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 331 человека.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 56-летнего мужчины из Ноябрьска, 57-летнего мужчины из Салехарда и 67-летней женщины из Нового Уренгоя.Кроме того, за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 061 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 162 заражения COVID-19.Наибольшее число заболевших в Пуровском районе - 22, Новом Уренгое - 20 и Надымском районе - 19.Далее идут: Ноябрьск - 18, Муравленко - 17 и Губкинский - 15.Замыкают список: Салехард - 12, Ямальский район - 11, Лабытнанги и Тазовский район - 10, Приуральский и Красноселькупский районы - 4.Всего в регионе был проведен 4 601 тест в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 239 человек, за весь период - 24 602.В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 513 человек с COVID-19, с начала периода - 3 131 550. Выздоровевших - 29 235, за весь период - 2 524 418. Умерших - 599, с начала периода - 56 426.