Салехардский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).Все началось 10 октября 2020 года, когда в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела сотрудника геологической экспедиции с признаками насильственной смерти. Оно находилось на территории Шурышкарского района, а именно вблизи гор Полярного Урала, у реки Лоптапай.Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа доставила участников экспедиции в Салехард для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Вскоре был установлен виновник преступления. Им оказался мужчина 1974 года рождения, работавший в этом же месте. Затеяв ссору с погибшим, он нанес мужчине не менее двух ножевых ранений в область шеи, от которых тот скончался на месте происшествия.В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.