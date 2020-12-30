Работники ООО «НОВАТЭК–ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» преподнесли Новоуренгойской ЦГБ новогодний подарок. Он получился трогательным и щедрым.Сотрудники предприятия позаботились о том, чтобы новогодние чудеса непременно произошли и для тех, кто сейчас находится в трудной жизненной ситуации. Речь идет о троих детях, которые лежат в педиатрическом отделении.Каждый желающий купил маленьким пациентам новогодний подарок и передал его в больниц. К слову, они теперь исчисляются коробками, в них: пустышки, подгузники, детское питание, одежда, погремушки, игрушки, одеяло, пледы и даже манежи. Подарки были собраны буквально за два дня, а 29 декабря их передали в педиатрическое отделение.Стоить отметить, что централизованно общество «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в этом году оказало Новоуренгойской больнице большую помощь – предприятие несколько раз закупало для тех, кто работает в красной зоне, средства индивидуальной защиты. Теперь в единстве с врачами сотрудники предприятия создают новогоднее настроение тем, кому требуется внимание и поддержка.