В Тарко-Сале организовали доставку питьевой воды для горожан, пострадавших от экстремальных морозов. Такое поручение дал глава района Антон Колодин.Подвоз воды к многоквартирным домам, в которых временно отсутствует холодное водоснабжение, осуществляется силами дорожно-строительного управления. Сейчас в графике движения автоцистерны 27 адресов. Списки нуждающихся составляют сотрудники районного управления по делам ГО и ЧС на основе заявок от управляющих организаций.Если в вашем доме пока не налажена подача воды, обращайтесь в свою УК - о доставке воды вам сообщат заблаговременно.Напоминаем, что в Пуровском районе с 24 по 28 декабря держалась аномально низкая температура воздуха, ставшая причиной перемерзания коммуникаций холодного водоснабжения и канализации. Порой столбики термометров показывали -50 градусов.На данный момент все жилищно-коммунальные предприятия и экстренные службы работают в усиленном режиме. Кроме того, в районе создан оперативный штаб по устранению аварий и стабилизации ситуации, работа всех служб жизнеобеспечения координируется круглосуточно.Также Антон Колодин поставил задачу - в обязательном порядке провести перерасчет за коммунальные услуги тем жителям, которые из-за аварий получили их не в полном объеме.Вниманию пуровчан! Напоминаем, что о сообщать о коммунальных проблемах можно по телефонам «горячих линий»:-Тарко-Сале: (34997) 2-23-10;-Пурпе: (34936) 3-82-91, 3-89-11;-Уренгой: (34934) 9-14-68;-Ханымей: (34997) 2-79-61;-МО Пуровское: (34997)6-65-50;-Харампур: (34997) 3-33-20, 8-922-456-54-48;-Халясавэй: (34997) 3-39-66, 8-992-402-49-88;-МО с. Самбург: (34997)3-10-40, 8-902-693-68-61.В случае аварий или неисправностей также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу района по телефону 112.