В Губкинском открылся долгожданный приют для животных. Он состоит из двух корпусов. В первом проживают бездомные собаки и кошки, а во втором находится отделение ветеринарии.В здании, где расположатся четвероногие, которым нельзя жить в уличных вольерах (мелкие породы, короткошерстные, больные или после операции), смонтированы стеллажи, расставлены клетки, установлены морозильники и кухонное оборудование для приготовления корма. Кроме того, там выделено два помещения для свободного передвижения возрастных кошек. Это связано с тем, что они часто подвергаются нападкам со стороны молодых, поэтому им нужно отдельное место.Для морозостойких собак на территории построили 110 новых вольеров с будками.-Мы сделали все, чтобы наша служба ветеринарии и общественная организация «Доброе сердце» получили все необходимое, чтобы они просто зашли и начали работать, - сказал глава города Андрей Гаранин.Рядом построено здание ветеринарии, куда со следующего года переедет государственная ветеринарная клиника, что существенно упростит работу волонтеров. В скором времени там установят аппарат УЗИ и рентген.- Больше не нужно тратить драгоценные минуты на дорогу, чтобы оказать помощь животному. Часто они поступают в приют в тяжелом состоянии, приходится искать транспорт и срочно ехать к ветеринару. Также животным необходимы обследования, процедуры и операции - теперь все это рядом, - рассказала председатель общественной организации «Доброе сердце» Олеся Торикова.Отметим, что ветклиника будет заниматься не только подопечными приюта, но и животными горожан, причем эти услуги будут оказываться в разных частях здания.Ну а лучшим подарком на Новый год для самих обитателей приюта станет надежный хозяин.