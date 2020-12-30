В преддверии Нового года глава Салехарда Алексей Титовский поделился с жителями планами благоустройства на будущее. По его словам, работы предстоит не мало, но оно того стоит.Так, запланирована реализация масштабных проектов. Один из них - площадь у «Геолога». После реконструкции у горожан появится возможность для пеших прогулок, катания на самокатах и скейтбордах. Второй - сквер «Сияние Севера». Там планируется создание зоны релакса и установка арт-объектов.По просьбе горожан в микрорайоне Павлова появится большая детская игровая площадка. Тоже самое относится и к улице Ленина - будет установлен большой игровой комплекс.-В текущем году были достигнуты хорошие результаты по ремонту и строительству дорог. В общей сложности протяженность нового асфальта составила свыше 17 километров, - рассказал градоначальник.Также он сообщил, что особое внимание уделят состоянию тротуаров и съездов. Ремонт пройдет на улицах Маяковского, Почтовая, Республики, Мира, Броднева, Чубынина и других. На последней заменят уличное освещение, обновят бордюры и тротуары, а также сделают ливневки.Кроме того, начнется строительство долгожданной дороги в ДНТ «Надежда», а в микрорайоне Удача будет продолжено. Запланировано расширение Объездной дороги - от здания службы занятости до Ангальского Мыса.Также запланировано ввести в эксплуатацию 28 тысяч квадратных метров жилья.-Салехардцы, планов очень много и все они нацелены на то, чтобы сделать жизнь в нашем городе комфортнее и уютнее. Всегда рад вашим предложениям, пожеланиям и обратной связи, - сказал Алексей Титовский.