Вывоз твердых коммунальных отходов региональным оператором по обращению с ТКО будет осуществляться в непрерывном режиме, 31 декабря до позднего вечера и 1 января с 12:00, сообщает администрация Салехарда. Глава окружной столицы Алексей Титовский сообщил в своем аккаунте в Instagram, что контроль за своевременным вывозом мусора будет проводиться регулярно.Чтобы не создавать препятствий для мусороуборочной техники, салехардцев просят не оставлять свои автотранспортные средства вблизи контейнерных площадок и мусорных контейнеров.По вопросу вывоза мусора жители могут обращаться к региональному оператору по обращению с ТКО по номеру телефона единой диспетчерской службы: 8 (800) 350-51-15.Дополним, в новогодние каникулы все службы Салехарда будут работать в режиме повышенной готовности для обеспечения стабильной и безаварийной работы систем жизнеобеспечения окружной столицы.