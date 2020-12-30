В среду, 30 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -30, ночью -36. Ветер 7-10 м/с.Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -24, ночью -34. Ветер 4-5 м/с.Надым: пасмурно. Днем -28, ночью -35. Ветер 4-5 м/с.Новый Уренгой: облачно. Днем -29, ночью -34. Ветер 6-9 м/с.Губкинский: пасмурно и снег. Днем -23 ночью -33. Ветер 5-7 м/с.Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -24, ночью -32. Ветер 4-8 м/с.Лабытнанги: пасмурно. Днем -29, ночью -34. Ветер 8-11 м/с.Муравленко: пасмурно, вечером - снег. Днем -25, ночью -34. Ветер 4-5 м/с.