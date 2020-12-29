В новому 2021 году готовые детские сады сдают в эксплуатацию в Салехарде, Новом Уренгое, Пуровском районе, Надыме, Губкинском, Ноябрьске и Аксарке.Учреждения образования строились в рамках национального проекта «Демография». С началом работы образовательных учреждений очереди для детей в возрасте до трех лет уйдут в прошлое, заявляет правительство Ямала. Кроме того, в округе досрочно выполнен указ президента РФ по обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей от трех до семи лет.Также отмечается, что сохраняется очередь на места для детей в возрасте до трех лет. Для решения этой проблемы в округе в ближайшее время будет сдано 22 детских сада. Кроме ликвидации очереди новые дошкольные учреждения решают задачи комплексного развития территорий. Часть детсадов строится в микрорайонах, ранее не оборудованных детсадами, или на территориях перспективной застройки.