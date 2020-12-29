На склад окружного СПИД-Центра поставили 600 доз препарата, до конца года на Ямал ожидается очередное поступление вакцины, сообщает правительство региона.За два дня прививку от коронавируса поставили 20 педагогов Ноябрьска. Процедура проходит на добровольной основе бесплатно. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр медицинским работником, определяется наличие противопоказаний. После прививки в течение часа вакцинированный находится под присмотром врача. Ежедневно все пациенты ведут дневники самоконтроля в личном кабинете на портале Госуслуги. Там они фиксируют данные о своем самочувствии.На сегодняшний день на Ямале привито 730 человек, в числе которых работники медицинской, образовательной и социальной сфер, а также жители региона из иных групп риска заражения коронавирусом. Вакцинация проходит в два этапа с интервалом в 21 день. Уже 52 человека получили оба компонента вакцины. Все вакцинированные перенесли процедуру хорошо.С начала кампании по вакцинации на Ямал поступило 1442 дозы отечественной вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК».