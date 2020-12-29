Тундра покрылась настом, это не позволяет оленям добывать ягель. Проблемы с пропитанием животных решают на правительственном уровне: в Ямальском районе на месяц, до конца января 2020 года, продлили работу убойного комплекса ЯНАО. Об этом рассказал глава района Андрей Кугаевский.Для спасения кочевников от массового падежа в стадах оленей специально созданная комиссия разработала план. Чтобы ускорить процессы, в сеяхинской тундре 28 декабря объявили режим повышенной готовности. К оленеводам будут доставлять бесплатное топливо, подкормку для животных, а также продлили сроки убойной кампании.– Сейчас важно максимально в сжатые сроки мобилизовать силы для завоза топлива и его бесплатной выдачи людям, чтобы организовать поиски оленей, доехать до факторий и купить продукты. Мы следим за тем, чтобы не только на Тамбее, но и гораздо севернее, на Яхады-Яхе, было достаточно продуктов – сейчас там проживает 57 семей. На обе фактории выехали наши специалисты и будут работать там вплоть до стабилизации ситуации. Наша задача максимально, если это будет возможно, сохранить оленей, – считает глава Ямальского района Андрей Кугаевский.Сейчас комиссия разрабатывает транспортную логистику по завозу комбикормов для подкормки оленей на Сабетту. Сегодня, 29 декабря, выдача топлива началась для 118 в Сеяхе, там продолжит работу убойный пункт. Если у оленеводов не будет возможности добраться до него, ветеринары сами поедут для убоя прямо на стойбище. Специалисты будут проводить экспертизу и клеймить оленей на месте. Это реальная возможность выручить деньги за оленей, которые из-за погодных условий не доживут до лета, заявляют специалисты. В зоне, где наблюдается сильное обледенение находится 246 семей. Все оленеводы согласны с системой расчетов за мясо.По словам ветеринаров, у некоторых животных уже стираются резцы, что говорит о первых признаках бескормицы. Они также отмечают, что на сложившуюся ситуацию повлияли слишком суровые погодные условия этой зимы.– Предпринятые властями меры помогут тундровикам остаться «на плаву», ну а животным сейчас требуется дополнительное питание, богатое витаминами и минералами, – сказал главный ветеринарный врач ЯНАО Евгений Попов.В департаменте АПК пояснили, что голодные оленьи стада не стоят на месте, в поисках пищи продолжают путь. Вместе с животными приходится часто перемещаться и семьям оленеводов. Властями прорабатываются вопросы завоза дров, продуктов питания, ГСМ и необходимых минералов на фактории Ямальского района «Яхады-Яха», «Матюй-Яха» и «Тамбей». По информации, предприятия ТЭК уже начали завозить топливо.