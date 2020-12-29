Из Оренбурга в Новый Уренгой автобус вез 30 пассажиров – все ехали на работу, рассказал водитель. Но тут на трассе Сургут – Салехард автобус встал: пришел в негодность аккумулятор, затем побежало дизельное топливо, дальше ехать невозможно, а на улице -48 градусов. Благо, дорогу патрулировали сотрудники Госавтоинспекции Пуровского района и увидели автобус с включенными аварийными сигналами.Инспекторы пришли на выручку водителю и вахтовикам. Мороз крепчал, потому решили немедленно эвакуировать пассажиров до автозаправочной станции поселка Коротчаево. Пассажиров туда отправляли на попутках, а на месте сбора пострадавших встречал автобус, который их доставил до Нового Уренгоя.После эвакуации вахтовиков, автоинспекторы помогли водителю автобуса приобрести новые запчасти и починить автобус. За оказанную помощь водитель выразил сотрудникам ГИБДД слова благодарности.Дополним, ямальские спасатели рекомендуют жителям, гостям Ямало-Ненецкого автономного округа соблюдать правила безопасности в новогодние и рождественские праздники. Туристам необходимо зарегистрировать маршрут в региональном МЧС или в поисково-спасательных отрядах по месту прохождения маршрута, напоминает ведомство.