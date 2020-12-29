Реконструкция подстанции «Холмогорская» трансформаторной мощностью 1 878 МВА завершена на Ямале. Объект обеспечивает надежное электроснабжение Пуровского района ЯНАО, где сосредоточено 45% нефтедобычи и 34% газодобычи Ямала. В числе объектов, запитанных от подстанции – дочерние предприятия «Газпрома», «Роснефти» и «НОВАТЭКа».Еще одна модернизация произведена на подстанции «Тарко-Сале», ее трансформаторная мощность 1 377 МВА. Новое оборудование повысит надежность электроснабжения предприятий ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть», сообщают энергетики.Кроме того, в ЯНАО будет построена подстанция «Шакуровская» трансформаторной мощностью 80 МВА с двумя питающими линиями электропередачи. Наблюдать за ней специалисты будут дистанционно, там внедрят интеллектуальную систему учета. Новый объект необходим для возрастающих потребностей Салехарда. Проект обеспечит электроснабжение микрорайона Обдорский, который включает в себя 35 многоквартирных домов (около 5 600 квартир), две школы на 2 000 мест и детский сад на 240 мест, торговые и деловые центры. Часть квартирного фонда пойдет на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.Энергетики Ямала подвели итоги работы в 2020 году. В сравнении с 2017-м количество технологических нарушений на территории региона снизилось на 34%, заверяют специалисты. Показатели «Россети Тюмень» в регионе на точку поставки по средней продолжительности (SAIDI) и частоте прекращения передачи (SAIFI) энергии снизилась на 47% и 71% по сравнению с 2019 годом.Также энергетики сообщают, что автотранспорт сегодня оснащен современными системами спутникового мониторинга с подключением к единой централизованной ГИС-системе компании. Эта система обеспечивает полную наблюдаемость, контроль плановых и фактических маршрутов, что особенно актуально для северных территорий.