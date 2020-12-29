Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 29 декабря 2020 года. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 174 человек, с начала периода – 31 767.По данным оперативного штаба Ямала, 29 декабря в округе выявлено 174 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 31 767). 227 человек выздоровело (за весь период – 24 363).На госпитализации остаются 830 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 54 из них – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом, 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ.Кроме того, оперштаб региона сообщает о трех летальных случаях на минувшие сутки. В Ноябрьске скончались 52-летний мужчина и 71-летняя женщина. Еще одна смерть в Салехарде, там врачам не удалось спасти жизнь 59-летнего мужчины.По данным оперштаба Ямала, в 23 лабораториях региона за сутки провели 4 015 тестов (за весь период – 1 207 484). Медики выявили девять новых случаев заражения коронавирусом среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 052).165 новых случаев COVID-19 зафиксировано в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 26 715). В Новом Уренгое – 24 зараженных (за весь период – 5573), в Ноябрьске – 23 (за весь период – 3612), в Салехарде – 11 (за весь период – 2968), в Надымском районе – 20 (за весь период – 2766), Пуровском – 19 (за весь период – 2675). 14 ковид-положительных выявили в Муравленко (за весь период – 2354), в Губкинском – 19 (за весь период – 2230), в Лабытнанги – восемь (за весь период – 1614). В Тазовском районе коронавирус нашли у 12 жителей (за весь период – 972), в Приуральском – у двоих (за весь период – 671), в Ямальском – у девяти (за весь период – 684), в Шурышкарском – у двоих (весь период – 326), в Красноселькупском тоже у двоих (за весь период – 270).За последние сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 874 человека.Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 827 летальных исходов, выздоровело 2 496 183 человека.