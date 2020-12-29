С наступающим Новым Годом участника Великой Отечественной войны Николая Шакурова поздравила лично руководитель исполкома реготделения партии «Единая Россия», депутат Заксобрания ЯНАО Анастасия Казанцева. Она отметила, что несмотря на солидный возраст, а в этом мае фронтовику исполнилось 94 года, он полон сил и энергии.– В сложный 2020 год ключевая основа деятельности «Единой России» – оказание помощи нашим героям, в их рядах сегодня и врачи, и ветераны Великой Отечественной войны. Для них партия постаралась создать особые праздничные продуктовые наборы, так мы еще раз хотим поблагодарить ветеранов за их подвиги и труды, и, конечно, поздравить с наступающим праздником, – сказала Анастасия Казанцева.Николай Тимофеевич поблагодарил за поздравления и подарок.– Нам, пожилым людям, всегда приятно внимание. Вам, молодежи, я хотел бы пожелать каждый свой Новый год встречать с надеждой, радостью и с любовью. Здоровья и удачи во всех ваших делах, будьте здоровы, – сказал ветеран.Николай Тимофеевич родился 16 мая 1926 года в деревне Казанка Тюменской области. В 17 лет его призвали в Советскую армию, прошел курс молодого бойца и попал на фронт. Участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. После войны приехал на Крайний Север и с 1947 по 1959 год трудился в МВД в Салехарде. Затем был трест Мостелефонстрой, с ноября 1960 года по ноябрь 1997 года – Черемховское управление строймеханизации. Ветеран награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Также отмечен юбилейной медалью «За доблестный труд», медалью «За трудовое отличие», Знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 год, медалью «Ветеран труда».Дополним, в канун 2021 года подарки получат все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на Ямале. Партийная акция проходит совместно с волонтерами Победы.