Сегодня, 29 декабря, на Ямале будет облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер восточный и северо-восточный 8-13 метров в секунду, местами порывы усилятся до 15-18 метров в секунду.Ночью столбики термометров опустятся до отметки -27… -32 градусов, при прояснении мороз усилится до -34… -39 градусов. Температура днем в округе прогреется до -23… -28 градусов, местами мороз до -33 градусов.Салехард: -26 градусов, облачно, ветер слабый, северо-восточный 4 м/с.Лабытнанги: -26 градусов, облачно, ветер слабый, северо-восточный 4 м/с.Новый Уренгой: -26 градусов, облачно, ветер свежий, восточный 8 м/с.Губкинский: -22 градусов, облачно и слабый снег, ветер умеренный, юго-восточный 7 м/с.Тарко-Сале: -26 градусов, облачно, ветер слабый, восточный 4 м/с.Надым: -26 градусов, облачно, ветер слабый, восточный 3 м/с.Ноябрьск: -22 градусов, облачно, ветер умеренный, юго-восточный 6 м/с.Муравленко: -23 градусов, облачно, ветер умеренный, восточный 5 м/с.29 декабря отмечается День памяти пророка Аггея. Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков. Он указал на религиозное равнодушие, в котором кроется главная причина всех бед. Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит – праздник или празднующий. Был он мужем, совершенным в добродетели, и, как славный и великий пророк, был любим и чтим всеми. Изображается святой Аггей старцем с благообразным лицом, обрамленным круглою бородою.