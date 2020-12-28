В хирургическое отделение Новоуренгойской ЦГБ поступила 2-летняя девочка с болями в животе. Мама поделилась с врачами своими подозрениями - ребенок мог что-то проглотить.Стоит отметить, что в медучреждение часто обращаются с подобными проблемами. Если извлечь инородный предмет из желудка удается не сразу, то детей оставляют под наблюдением до тех пор, пока он не выйдет естественным путем.На рентгене в кишечнике девочки обнаружили четыре шарика будто склеенных вместе. Мама догадалась: это детали неокуба - игрушки-конструктора, состоящей из одинаковых по размеру шарообразных магнитов. В итоге малышка находилась под наблюдением врачей пять дней - надеялись на лучшее.Проведенные на шестой день диагностические исследования показали, что шарики застряли в тонкой кишке, из-за чего возникла опасность перфорации стенки. Тогда врачи приняли решение об операции. Ее провели детский хирург Ольга Безрукова и ассистен Сергей Почалкин. Через 55 минут магниты были излечены.Сейчас девочка идет на поправку и уже готовится к выписке.Врачи вновь напоминают родителям об опасности мелких, тем более магнитных игрушек, для маленьких детей. Яркие блестящие шарики, безусловно, привлекают внимание малышей, однако без присмотра взрослых такие игры могут плохо закончиться.