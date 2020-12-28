В Салехарде состоялось заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. В нем приняли участие представители Роспотребнадзора, члены правительства региона и главы муниципальных образований.Как сообщила заместитель главного государственного санврача по ЯНАО Эльмира Харькова, за весь период в округе зафиксировано более 31 тысячи случаев COVID-19. В последние дни медики осторожно говорят о стабилизации ситуации: за прошлую неделю заболеваемость среди детей сократилась вдвое. Число пневмоний, связанных с инфекцией, снизилось на 25 процентов, а по сравнению с ноябрем - вдвое.Также Ямал по-прежнему занимает лидирующую позицию по числу тестирований на сто тысяч населения - проведено более 1 миллиона 100 тысяч тестов.Первый заместитель директора департамента здравоохранения Ямала Мария Захарова отметила, что в регионе продолжают постепенно переводить в резерв места для больных коронавирусом, при этом свободный коечный фонд держится на уровне 34 процентов.В этом году в больничные учреждения за счет средств окружного бюджета поступило 95 аппаратов ИВЛ, все они уже работают. До конца года еще шесть новых компьютерных томографов заработают в больницах Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Лабытнанги и в Тарко-Сале. В СПИД-центре и Губкинской больнице аппараты смонтированы, в остальных медучреждениях это произойдет до конца года.Кроме того, в округе продолжается вакцинация. На данный момент привито 685 человек. Из них 37 получили уже второй компонент (она ставится дважды, с интервалом в 21 день). Напоминаем, что речь идет о медиках, педагогах, соцработниках и полицейских. В ближайшее время ожидается более крупная поставка вакцины, тогда список прививаемых и география охвата расширятся.Как и поручил губернатор на предыдущем координационном совете, продуманы графики работы медицинских организаций в праздничные дни. Для поликлиник определены дежурные врачи. Будет работать неотложная помощь, специалисты инфекционного профиля, прививочные пункты, лаборатории, рентгенологическая служба. Усилена на это время служба скорой помощи.