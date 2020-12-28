Все сотрудники и пациенты Тарко-Салинской ЦРБ с нетерпением ждут окончания капитального ремонта. Он должен завершиться в начале 2021 года.Впереди еще много работы, но уже сегодня заметно, насколько изменились два верхних этажа. Особый уют создают мягкие сидения, которые пришли на смену холодным металлическим стульям. Яркие диванчики в качестве благотворительной помощи приобрел Генеральный директор ООО «СТРОЙРЕМОНТ» Сахиб Моллаев. Для лечебного учреждения им было закуплено 22 банкетки.Сейчас рабочим осталось доделать первый этажа с учетом его адаптации для маломобильных граждан: расширить входы и выходы, оборудовать здание поручнями и организовать специальный туалет. Отметим, что слева от основного входа установлен подъемник для инвалидов-колясочников.На днях подрядчик уже сдал в эксплуатацию правую часть первого этажа здания. Сюда временно переместилась регистратура, в своем кабинете ведет прием врач-травматолог, полноценно по графику заработали кабинеты флюорографии и рентгена.Отметим, что рентгенографические исследования пациентам с COVID-19 проводятся на другом аппарате, расположенном в здании стационара - для этого предусмотрен отдельный вход.В связи с ремонтом процедурный кабинет временно расположен на 2 этаже поликлиники, на территории Диагностического отделения под номером 218.Все интересующие вопросы можно задать сотрудникам регистратуры: 2-15-16, 6-30-63.